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Лэмпард: Меня не беспокоит критика

Английский специалист не обращает внимание на хейт в свой адрес.
Сегодня, 13:23
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что его не беспокоит критика.

"Я знал, что уже через пять дней после возвращения придется играть с мадридским Реалом на выезде. Посмотрите на другие игры, которые у нас были – Вулвс, на подготовку к которым был всего один день, а затем Брайтон и Брентфорд – два довольно сложных соперника.

Я знал об этом, и я не думаю, что в своей карьере нужно зацикливаться на негативных моментах и на том, что это может значить.

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Моя карьера игрока обеспечила мне уровень комфорта, о котором мне не нужно беспокоиться. Я просто должен принимать решения и получать удовольствие от работы.

Меня это не беспокоит. Я хочу выигрывать, но не размышляю о том, что это может значить для меня, я не могу забивать себе голову этим", – сказал Лэмпард в интервью Evening Standard.

Напомним, английский специалист был назначен временным главным тренером Челси до конца сезона после увольнения Грэма Поттера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард

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