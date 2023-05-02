Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед

Интер готов летом продать Манчестер Юнайтед форварда Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Football Insider.

Миланский клуб хочет выручить за 25-летнего аргентинца 70 миллионов фунтов стерлингов, а вырученные средства вложить в летние трансферы. "Красные дьяволы" изначально хотели бы подписать Харри Кейна, однако этот переход обойдется намного дороже.

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В свою очередь главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг считает Мартинеса идеальным форвардом для своего стиля игры.

Отмечается, что на аргентинца также претендуют Реал и Арсенал. Сам футболист готов летом сменить команду.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 17 голов и 3 ассиста в 32 матчах Серии А.