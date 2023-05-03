Лидс сменил тренера за четыре тура до конца чемпионата

Лидс Юнайтед объявил о смене тренера всго за четыре тура до окончания чемпионата.

Испанский специалист Хави Грасия был официально уволен с поста главнго тренера клуба. Он проработал в клубе всего 10 недель, проведя за это время 12 матчей, в которых было выиграно лишь три.

При этом Лидс занимает лишь 17-ю строчку в чемпионате, опережая идущий в зоне вылета Ноттингем Форест лишь по разнице забитых-пропущенных мячей.

Для того, чтобы помочь команде сохранить место в АПЛ был приглашен 68-летний Сэм Эллардайс. Британские СМИ утверждают, что зарплата англичанина составит 500 тысяч фунтов, зато, если он сохранит клуб от вылета, то получит 2,5 млн фунтов премиальных.

Напомним, что Лидсу предстоят матчи против Манчестер Сити, Вест Хэма, Ньюкасла и Тоттенхэма.

В последнем туре "павлины" проиграли Борнмуту с разгромным счетом.