Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей

Пеп считает, что попадание в ЛЧ очень поможет "канонирам" в будущем.

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о сезоне главного конкурента "горожан" - лондонского Арсенала.

По словам Пепа, "канонирам" уже удалось выиграть главный для них "трофей".

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"Арсенал уже вышел в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Возможно, их настроение немного испорчено из-за потери лидерства, но за семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – путевку в ЛЧ.

С финансовой точки зрения это престижно, разрешить делать новые трансферы. По многим причинам это самый важный титул, который Арсенал уже получил", – сказал Гвардиола.

Напомним, что Манчестер Сити все еще отстает от Арсенала на два очка, однако, имеет два матча в запасе.