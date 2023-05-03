Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей
Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о сезоне главного конкурента "горожан" - лондонского Арсенала.
По словам Пепа, "канонирам" уже удалось выиграть главный для них "трофей".
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"Арсенал уже вышел в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Возможно, их настроение немного испорчено из-за потери лидерства, но за семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – путевку в ЛЧ.
С финансовой точки зрения это престижно, разрешить делать новые трансферы. По многим причинам это самый важный титул, который Арсенал уже получил", – сказал Гвардиола.
Напомним, что Манчестер Сити все еще отстает от Арсенала на два очка, однако, имеет два матча в запасе.