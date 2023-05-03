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Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей

Пеп считает, что попадание в ЛЧ очень поможет "канонирам" в будущем.
Вчера, 23:13
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о сезоне главного конкурента "горожан" - лондонского Арсенала.

По словам Пепа, "канонирам" уже удалось выиграть главный для них "трофей".

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"Арсенал уже вышел в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Возможно, их настроение немного испорчено из-за потери лидерства, но за семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – путевку в ЛЧ.

С финансовой точки зрения это престижно, разрешить делать новые трансферы. По многим причинам это самый важный титул, который Арсенал уже получил", – сказал Гвардиола.

Напомним, что Манчестер Сити все еще отстает от Арсенала на два очка, однако, имеет два матча в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Арсенал Лондон Пеп Гвардиола

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