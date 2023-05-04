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Штутгарт - Айнтрахт Ф 2:3: обзор матча и результат игры 03.05.2023

Команда Оливера Гласнера поборется за трофей с РБ Лейпцигом.
Сегодня, 00:31
Айнтрахт Франкфурт / Getty Images
Айнтрахт Франкфурт / Getty Images

В среду, 3 мая, на Мерседес-Бенц Арене прошел второй полуфинальный поединок кубка Германии, в котором встретились Штутгарт и франкфуртский Айнтрахт.

Хозяева поля гораздо резвее начали поединок, забив гол на 19-й минуте - отличился Тьягу Томаш. Это был единственный гол за всю первую половину.

Источник: Getty Images

Зато после перерыва началось все веселье. Уже на старте второго тайма гости забили дважды в течение пяти минут (по голу на счету Эвана Н'Дика и Даити Камады).

Источник: Getty Images

А за 13 минут до конца встречи Рандаль Коло Муани реализовал пенальти, сделав счет 3:1 в пользу "орлов".

Источник: Getty Images

Казалось, что на этом интрига умерла, но за семь минут до конца Энцо Мийо сократил отставание "швабов" до минимума.

Источник: Getty Images

Но, к сожалению, спустя всего пару минут свою команду подвел Борна Соса, получивший вторую желтую карточку.

Айнтрахт завоевал победу и путевку в финал, где встретится с РБ Лейпцигом, который днем ранее в первом полуфинале разгромил Фрайбург.

Источник: Getty Images

Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 1/2 финала кубка Германии

Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 2:3
Голы: Томаш, 19, Мийо, 83 - Н'Дика, 51, Камада, 55, Коло Муани, 77 (пен.).

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 11
Удары в створ:7 - 4
Фолы: 16 - 14
Атаки: 117 - 89

Штутгарт: Бредлоу - Мавропанос (Загаду, 32), Антон (Мийо, 63), Ито - Вагноман, Каразор, Эндо (Фюрих, 78), Соса - Силас, Гирасси, Томаш (Кулибали, 63).

Айнтрахт Франкфурт: Трапп - Тута, Хасебе, Н'Дика - Эбимбе, Роде (Бута, 46), Соу, Ленц - Камада, Коло Муани (Борре, 83), Гетце (Линдстрем, 78).

Предупреждения: Гирасси, Томаш, Бредлоу, Ито, Соса - Гетце, Соу, Бута, Ленц.

Удаление: Соса (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт Кубок Германии Айнтрахт Франкфурт

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