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Бавария проявляет интерес к полузащитнику Фулхэма

Мюнхенский клуб отправлял скаутов, чтобы те просмотрели в действии потенциального новичка.
Сегодня, 00:58
Жоау Пальинья / Getty Images
Жоау Пальинья / Getty Images

Мюнхенская Бавария находится в поисках нового полузащитника, который смог бы укрепить позицию "шестерки".

И клуб уже выделил для себя один достойный вариант. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Football Insider Пита О'Рурка, "ротен" пристально следят за опорником Фулхэма Жоау Пальиньей.

По информации источника, немецкий гранд отправлял скаутов на недавний матч "дачников" против Астон Виллы (0:1, 25 апреля).

Считается, что Бавария лишь один из нескольких больших европейских клубов, которые проявляют интерес к 27-летнему португальцу, который проводит выдающийся дебютный сезон в АПЛ.

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Также сообщается, что главный тренер Баварии Томас Тухель заинтересован в игроке, который, по его мнению, отлично подойдет его команде.

В нынешнем сезоне Жоау Пальинья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами.

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