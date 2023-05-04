Хавбек Металлиста стал самым молодым игроком в истории УПЛ
Кирилл Дигтярь установил рекорд чемпионатов Украины.
В рамках матча чемпионата Украины между Металлистом и СК Днепром-1 произошло уникальное событие.
На 64 минуте поединка на поле вместо Александра Николишына появился Кирилл Дигтяр.
Таким образом, 15-летний Дигтяр дебютировал за харьковскую команду и стал самым молодым игроком в истории УПЛ.
В том же поединке впервые за Металлист сыграл 16-летний Геннадий Синчук, заменивший на 78 минуте, Сергея Панасенка.
Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матч СК Днепр-1 - Металлист мог быть договорным.