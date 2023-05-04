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Хавбек Металлиста стал самым молодым игроком в истории УПЛ

Кирилл Дигтярь установил рекорд чемпионатов Украины.
Сегодня, 20:20
Кирилл Дигтярь / upl.ua
Кирилл Дигтярь / upl.ua

В рамках матча чемпионата Украины между Металлистом и СК Днепром-1 произошло уникальное событие.

На 64 минуте поединка на поле вместо Александра Николишына появился Кирилл Дигтяр.

Таким образом, 15-летний Дигтяр дебютировал за харьковскую команду и стал самым молодым игроком в истории УПЛ.

В том же поединке впервые за Металлист сыграл 16-летний Геннадий Синчук, заменивший на 78 минуте, Сергея Панасенка.

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матч СК Днепр-1 - Металлист мог быть договорным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист Харьков

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