Хавбек Металлиста стал самым молодым игроком в истории УПЛ

В рамках матча чемпионата Украины между Металлистом и СК Днепром-1 произошло уникальное событие.

На 64 минуте поединка на поле вместо Александра Николишына появился Кирилл Дигтяр.

Таким образом, 15-летний Дигтяр дебютировал за харьковскую команду и стал самым молодым игроком в истории УПЛ.

В том же поединке впервые за Металлист сыграл 16-летний Геннадий Синчук, заменивший на 78 минуте, Сергея Панасенка.

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матч СК Днепр-1 - Металлист мог быть договорным.