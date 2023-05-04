Жирона с Цыганковым обыграла Мальорку

В четверг, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги Жирона принимала Мальорку. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На гол Бернардо на 45+1 минуте гости ответили забитым мячом Ведата Мурики с пенальти под занавес встречи. Радость Мальорки длилась не долго, так как хозяева спустя пару минут вновь вышли вперед, установив тем самым финальный результат.

Отметим, украинский вингер команды хозяев Виктор Цыганков провал на поле 90 минут, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, после 33 туров Жирона идет на седьмом месте с 47 баллами, а Мальорка занимает 12 строчку, набрав 41 очко.

Статистика матча Жирона - Мальорка 33-го тура Ла Лиги

Жирона - Мальорка 2:1

Голы: Бернардо, 45+2, Кастельанос, 84 - Мурики, 80 пен

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 9 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.50 - 1.22