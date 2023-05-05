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ПСЖ может отдать Неймара в аренду

Бразилец близок к уходу из клуба.
Сегодня, 00:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может летом покинуть команду. Об этом сообщает издание Canal Supporters.

Советник парижского клуба Луиш Кампуш не против ухода 31-летнего бразильца в летнее трансферное окно, однако не будет требовать этого.

ПСЖ даже готов будет отдать Неймара в аренду с правом выкупа. Футболист больше не входит в планы клуба и руководство готово к уходу футболиста.

Отметим, единственными реальными кандидатами на бразильца называют клубы из Саудовской Аравии, однако сам игрок не хочет пока покидать Европу.

В текущем сезоне на счету Неймара 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Ранее Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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