Де Дзерби - о поздней победе над МЮ: Думаю, футбольный Бог существует
Вчера, 4 мая, Брайтон Роберто Де Дзерби переиграл МЮ в матче чемпионата Англии лишь благодаря голу на последних секундах матча.
По завершению поединка наставник "чаек" высказался о позднем триумфе своих подопечных. По его словам, это свидетельство существования футбольного Бога.
"В обеих играх, я думаю, мы играли лучше, чем Манчестер Юнайтед. Последний результат в Кубке Англии был несправедливым.
Я думаю, что футбольный Бог существует. Мы заслуживали победу в полуфинале Кубка Англии, но проиграли по итогам серии пенальти, однако сегодня мы победили именно благодаря одиннадцатиметровому.
Мы сыграли фантастическую игру, мы доминировали. Мои игроки заслужили победу", - цитирует слова Роберто Де Дзерби BBC Sport.
Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед.