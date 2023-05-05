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Де Дзерби - о поздней победе над МЮ: Думаю, футбольный Бог существует

Итальянец высказался о прошедшем поединке с "красными дьяволами".
Сегодня, 09:59
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби

Вчера, 4 мая, Брайтон Роберто Де Дзерби переиграл МЮ в матче чемпионата Англии лишь благодаря голу на последних секундах матча.

По завершению поединка наставник "чаек" высказался о позднем триумфе своих подопечных. По его словам, это свидетельство существования футбольного Бога.

"В обеих играх, я думаю, мы играли лучше, чем Манчестер Юнайтед. Последний результат в Кубке Англии был несправедливым.

Я думаю, что футбольный Бог существует. Мы заслуживали победу в полуфинале Кубка Англии, но проиграли по итогам серии пенальти, однако сегодня мы победили именно благодаря одиннадцатиметровому.

Мы сыграли фантастическую игру, мы доминировали. Мои игроки заслужили победу", - цитирует слова Роберто Де Дзерби BBC Sport.

Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Брайтон Роберто де Дзерби

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