Де Дзерби - о поздней победе над МЮ: Думаю, футбольный Бог существует

Итальянец высказался о прошедшем поединке с "красными дьяволами".

Вчера, 4 мая, Брайтон Роберто Де Дзерби переиграл МЮ в матче чемпионата Англии лишь благодаря голу на последних секундах матча.

По завершению поединка наставник "чаек" высказался о позднем триумфе своих подопечных. По его словам, это свидетельство существования футбольного Бога.

"В обеих играх, я думаю, мы играли лучше, чем Манчестер Юнайтед. Последний результат в Кубке Англии был несправедливым.

Я думаю, что футбольный Бог существует. Мы заслуживали победу в полуфинале Кубка Англии, но проиграли по итогам серии пенальти, однако сегодня мы победили именно благодаря одиннадцатиметровому.

Мы сыграли фантастическую игру, мы доминировали. Мои игроки заслужили победу", - цитирует слова Роберто Де Дзерби BBC Sport.

Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед.