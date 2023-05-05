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Анчелотти: Я всегда думаю, что будущий финал может стать для меня последним

Итальянский специалист рассказал о собственной философии восприятия финальных поединков.
Вчера, 22:00
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В пятницу, 5 мая, состоялась пресс-конференция главного тренера Реала Карло Анчелотти перед финалом кубка Испании, в котором его команде будет противостоять Осасуна.

Во время своего выступления итальянец поделился тем, как он воспринимает каждый финал, в котором он принимает участие.

"Очень увлекательно играть в финале, потому что я наперед думаю, что он может стать последним", - цитирует тренера Джанлука Ди Марцио.

"Я сказал это игрокам, потому что это особенная игра. Мы счастливы и довольны быть здесь. Мы вышли в этот финал благодаря собственным заслугам и сделаем все возможное, чтобы победить. Но готовиться к матчу с этой командой очень просто".

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Финал кубка Испании между мадридским Реалом и Осасуной состоится в субботу, 6 мая. Стартовый свисток поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Карло Анчелотти Кубок Испании Реал Мадрид

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