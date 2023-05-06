УЕФА примет меры по повышению безопасности болельщиков после финала Лиги чемпионов-2022

Союз европейских ассоциаций не хочет повторения ситуации, когда французская полиция применила слезоточивый газ против фанатов.

УЕФА объявил о ряде мер, направленных на повышение безопасности болельщиков на крупных финалах турниров, сообщает The Athletic.

План действий был разработан после того, как был опубликован разоблачающий независимый отчет о том, что произошло перед стартом финала Лиги чемпионов 2022 года между Реалом и Ливерпулем.

В отчете был сделан вывод, что УЕФА несет "главную ответственность" за проблемы, которые чуть не привели к "катастрофе с массовым смертельным исходом"..

Напомним, что фанаты мерсисайдцев были заперты в опасных узких местах возле стадиона Стад де Франс, а полиция применила слезоточивый газ. УЕФА и французские власти ошибочно обвинили безбилетных болельщиков в задержке начала матча, что в отчете было названо "предосудительным".

Однако впоследствии УЕФА пообещал вернуть деньги всем владельцам билетов Ливерпуля, а теперь, после обширных переговоров с группами болельщиков, они пообещали внести изменения.

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Это включает в себя работу с Football Supporters Europe (FSE) по сбору информации о количестве болельщиков, направляющихся в города, которые принимают матчи, чтобы обеспечить наличие достаточного количества удобств и улучшить вывески в ключевых точках входа на стадион.

Будут специальные офицеры по связям с болельщиками, а также персонал у каждого турникета, чтобы помочь болельщикам с билетами.

УЕФА также пообещал выделить дополнительные ресурсы для увеличения числа сотрудников службы безопасности, дежурящих на финалах, в то время как в будущем будут предоставляться только цифровые билеты.

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Они также установили процесс, чтобы предотвратить повторение ситуации, когда записи с камер видеонаблюдения за пределами Стад де Франс были уничтожены без ведома УЕФА.