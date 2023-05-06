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Пиоли высказался о серьезности травмы Леау

Португалец не выбыл на долгий срок.
Сегодня, 20:49
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли высказался по поводу травмы нападающего команды Рафаэла Леау. 

"Если Рафа будет чувствовать себя лучше и восстановится, то мы включим его в состав на игру с Интером в Лиге чемпионов. Если нет – мы способны провести отличный матч даже без столь сильного футболиста.

Я только что видел его, он казался расслабленным. Но мышцы надо обследовать на следующий день, а не сразу после игры. Учитывая то, что он мне сказал, я не думаю, что там будет что-то серьезное.

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Мы удовлетворены сегодняшней игрой. Мы близки к финишу сезона и недовольны своим положением, так что это был очень важный матч для нас. Мы выглядели свежими, поскольку многие игроки получили отдых посреди недели, а вот Лацио казался уставшим", – заявил Пиоли в интервью DAZN.

Напомним, Леау был заменен на 11-й минуте матча против Лацио (2:0) в рамках 34-го тура Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау

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