Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио

Никто не сумел остановить француза, который пробежал с мячом в ногам от собственной штрафной.

Милан на своем поле обыграл Лацио и еще сильнее обострил в итальянской Серии А борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Второй гол "россонери" получился особенно красивым. На 29-й минуте встречи Майк Меньян бросил мяч на ход Тео Эрнандесу, который начал свой сольный проход недалеко от собственной штрафной.

Сначала 25-летний француз обошел Сергея Милинковича-Савича, ворвался на половину поля "орлов" и, не встретив абсолютно никакого сопротивления, добежал к штрафной соперника.

Добежав до полукруга, Тео нанес прицельный удар в дальнюю "девятку" - Иван Проведель оказался бессилен.

Видео гола Тео Эрнандеса:

Напомним, что недавно Наполи на выезде сыграл вничью с Удинезе, что позволило ему завоевать третье чемпионство в истории клуба и первое за последние 33 года.

Источник: MEGOGO