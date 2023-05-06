Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Милан на своем поле обыграл Лацио и еще сильнее обострил в итальянской Серии А борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
Второй гол "россонери" получился особенно красивым. На 29-й минуте встречи Майк Меньян бросил мяч на ход Тео Эрнандесу, который начал свой сольный проход недалеко от собственной штрафной.
Сначала 25-летний француз обошел Сергея Милинковича-Савича, ворвался на половину поля "орлов" и, не встретив абсолютно никакого сопротивления, добежал к штрафной соперника.
Добежав до полукруга, Тео нанес прицельный удар в дальнюю "девятку" - Иван Проведель оказался бессилен.
Видео гола Тео Эрнандеса:
Напомним, что недавно Наполи на выезде сыграл вничью с Удинезе, что позволило ему завоевать третье чемпионство в истории клуба и первое за последние 33 года.
Источник: MEGOGO