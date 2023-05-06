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Один из лидеров ПСЖ задумывается об уходе из клуба

Верратти готов летом сменить команду.
Вчера, 22:21
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Get French Football News.

Итальянец всерьез рассматривает возможность ухода из парижской команды, даже несмотря на продление контракта этой зимой. 

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи выступает против ухода Веррати, а советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш не будет препятствовать смене команды игрока.

Отметим, интерес к 30-летнему итальянцу проявляют Интер Майами, а также клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету полузащитника 24 матча в рамках Лиги 1, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

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