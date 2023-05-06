Малиновский вернулся в стартовый состав Марселя на матч против Ланса

В субботу, 6 мая, на Стад Феликс Болар состоится матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором Ланс будет принимать в гостях Марсель.

В стартовом составе "бело-голубых" выйдет Руслан Малиновский, который пропустил предыдущую игру против Осера (2:1) из-за повреждения голеностопа.

Это был первый случай, чтобы 30-летний полузащитник не вышел на поле после своего перехода в Марсель.

Ланс: Самба - Градит, Данзо, Медина - Франковский, Онана, Фофана, Мачадо - Сотока, Опенда, Фульджини.

Запасные: Лека, Бура, Букса, Ле Кардиналь, Пореба, Айдара, Клод Морис, Кошта, Томассон.

Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Колашинац - Клаусс, Ронжье, Верету, Тавареш - Ундер, Санчес, Малиновский.

Запасные: Бланко, Эльмаз, Муге, Витинья, Балерди, Гендузи, Каборе, Пайе.

Читай также: Бавария не без проблем обыграла Вердер и увеличила отрыв от Боруссии Д

Стартовый свисток поединка между Лансом и Марселем запланирован на 22:00 по киевскому времени.