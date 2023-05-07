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Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти

Флорентино Перес не желает слушать о том, что итальянец может покинуть клуб.
Сегодня, 15:18
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент мадридского Реала Флорентино Перес поделился мыслями о возможном уходе Карло Анчелотти из клуба

По словам Переса, у итальянского специалиста есть контракт со "сливочными" и они счастливы.

"Я не хочу больше об этом слышать. Карло имеет контракт, и мы счастливы".

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Также функционер раскритиковал календарь из-за большого количества игр, которое пришлось сыграть мадридцам.

"Все титулы требуют усилий и жертв. Но сначала я хочу поздравить Осасуну с успешным сезоном. Касереньо уже дал нам бой, а затем были Вильярреал, Атлетико, Барселона. Это было нелегко... А в финале Осасуна провела великолепную игру. Это заставляет меня ценить победу еще больше.

Теперь будем отдыхать. Они не дают нам времени, это правда. Я не знаю, кто составляет календарь, но они должны его пересмотреть", - заявил испанец

Напомним, ранее Реал обыграл Осасуну со счетом 1:2 в финале Кубка Испании.

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