Труа - ПСЖ 1:3: обзор матча и результат игры 07.05.2023

Парижане приближаются к чемпионству даже без своих лидеров.

В воскресенье, 7 мая, в рамках 34-го тура Лиги 1 Труа принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Парижане даже в отсутствии своих лидеров атаки Неймара и Лионеля Месси без особых проблем стали создавать огромное давление на соперника, чья оборона была пробита уже на восьмой минуте.

В середине второго тайма ПСЖ удвоил преимущество, однако далее Труа удалось отквитать один мяч. Казалось бы, что вот он, камбэк! Но данная мысль была мимолетной.

Фабиан Руис поставил спустя пару минут своим голом точку в противостоянии, принеся очередные три очка парижанам.

Статистика матча Труа - ПСЖ 34-го тура Лиги 1

Труа - ПСЖ 1:3

Голы: Шавалерен, 83 - Мбаппе, 8, Витинья, 59, Руис, 86

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 7 - 31

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 3 - 12

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 3.72

Труа: Галлон, Бруус (Бальде, 68), Рами, Палмер-Браун, Бани-Зукру, Ларуси (Яде, 81), Шавалерен, Агуме (Куаме, 68), Балде, Одобер, Угбо (Рони Лопеш, 80).

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти (Саншеш, 80), Фабиан Руис, Витинья (Гарби, 90), Мбаппе, Экитик (Солер, 80).

Предупреждение: Балде (45).