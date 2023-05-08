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"Он уже наш фанат": Леау назвал имя игрока, которого хотел бы увидеть в футболке Милана

Португальский вингер рассказал о своей травме, игре Шарля де Кетеларе а также одном игроке, который должен перейти в стан "россонери".
Сегодня, 10:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В недавнем матче против Лацио (2:0) вингер Милана Рафаєль Леау получил повреждение бедра, из-за которого Стефано Пиоли был вынужден заменить его.

Общаясь с MilanNews, 23-летний португалец заверил, что травма несерьезная.

"Не волнуйтесь о моей травме, я скоро вернусь", - сказал Леау. "Я получил лечение и проспал весь день. Моя мотивация - оставаться на поле каждый день и улучшаться для достижения моих целей".

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Он также прокомментировал игру Шарля де Кетеларе, который пока что не оправдывает ожиданий фанатов "красно-черных", а также признался, кого бы он хотел видеть в итальянском клубе.

"Шарль будет очень важным игроком для нас сейчас и в будущем, у него отличные качества".

"Мбаппе должен перейти в Милан. Он уже фанат "россонери".

На данный момент Милан занимает пятое место в Серии А, имея 61 очко после 34 сыгранных туров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ Килиан Мбаппе рафаэль леау

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