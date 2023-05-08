Извинения приняты: Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ

Аргентинец начал тренироваться после скандальной поездки в Саудовскую Аравию.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию с тренировочного занятия, на котором присутствует аргентинец.

⚽️🔛 Leo Messi back in training this Monday morning. pic.twitter.com/Neo6GEWEIm — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 8, 2023

Отмечается, что 35-летний футболист тренировался в общей группе.

Напомним, что руководство ПСЖ отстранило Месси на две недели из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию. После чего аргентинец извинился перед клубом.

Ранее сообщалось, что Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед.