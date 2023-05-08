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Извинения приняты: Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ

Аргентинец начал тренироваться после скандальной поездки в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 14:47
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию с тренировочного занятия, на котором присутствует аргентинец.

Отмечается, что 35-летний футболист тренировался в общей группе.

Напомним, что руководство ПСЖ отстранило Месси на две недели из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию. После чего аргентинец извинился перед клубом.

Ранее сообщалось, что Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед.


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