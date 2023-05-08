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Моуриньо ведет переговоры с ПСЖ

Португалец готов сменить Италию на Францию.
Сегодня, 14:57
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Все идет к тому, что ПСЖ по окончанию сезона снова сменит главного тренера.

Как сообщает французское издание RMC Sport, футбольный советник парижан Луиш Кампуш провел переговоры с агентом Жорже Мендешем относительно приглашения во Францию Жозе Моуриньо.

Кампуш считает, что Моуриньо отлично подойдет на роль главного тренера столичного клуба, где он заменит Кристофа Галтье.

При этом отмечается, что хотя советник еще не общался напрямую со своим соотечественником, переговоры уже находятся на продвинутой стадии, так как сам Жозе заинтересован в том, чтобы сменить Рому на ПСЖ.

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В нынешнем сезоне под руководством Жозе Моуриньо Рома занимает седьмое место таблицы Серии А, заработав 58 очков после 34 сыгранных туров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо ПСЖ

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