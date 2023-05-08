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Футбол

Ключевой полузащитник ПСЖ может перейти в Аль-Хиляль

Верратти попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.
Сегодня, 15:50
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может перейти в Аль-Хиляль. Об этом сообщает журналист Мохамед Буафси.

Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложения футболистам Барселоны Бускетсу и Альбе, чтобы убедить нападающего парижан Лионеля Месси присоединится к команде.

Кроме того, Аль-Хиляль планирует направить предложение Марко Верратти, чтобы у аргентинца не осталось сомнений в переходе.

В текущем сезоне на счету 30-летнего итальянца 25 матчей в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Моуринью ведет переговоры с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль

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