Ключевой полузащитник ПСЖ может перейти в Аль-Хиляль

Верратти попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может перейти в Аль-Хиляль. Об этом сообщает журналист Мохамед Буафси.

Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложения футболистам Барселоны Бускетсу и Альбе, чтобы убедить нападающего парижан Лионеля Месси присоединится к команде.

Кроме того, Аль-Хиляль планирует направить предложение Марко Верратти, чтобы у аргентинца не осталось сомнений в переходе.

В текущем сезоне на счету 30-летнего итальянца 25 матчей в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Моуринью ведет переговоры с ПСЖ.