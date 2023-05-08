Ключевой полузащитник ПСЖ может перейти в Аль-Хиляль
Верратти попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может перейти в Аль-Хиляль. Об этом сообщает журналист Мохамед Буафси.
Клуб из Саудовской Аравии уже сделал предложения футболистам Барселоны Бускетсу и Альбе, чтобы убедить нападающего парижан Лионеля Месси присоединится к команде.
Кроме того, Аль-Хиляль планирует направить предложение Марко Верратти, чтобы у аргентинца не осталось сомнений в переходе.
В текущем сезоне на счету 30-летнего итальянца 25 матчей в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Моуринью ведет переговоры с ПСЖ.