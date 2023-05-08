Гвардиола - о результативности Холанда: Говорят, дело в молоке, но я 50 голов не забивал

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о напитке, который придает силу форварду Эрлингу Холанду.

"Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал.

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Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, стараться смотреть на его навыки, а не его напитки", – сказал Гвардиола в интервью сайту УЕФА.

Напомним, во вторник, 9 мая, Манчестер Сити сыграет на выезде против Реала в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.