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Сампдория вылетела из Серии А

Генуэзского дерби в чемпионате снова не будет, поскольку Дженоа как раз обеспечила себе повышение.
Вчера, 22:35
Сампдория потеряла шансы остаться в Серии А / Getty Images
Сампдория потеряла шансы остаться в Серии А / Getty Images

Генуэзская Сампдория досрочно вылетела из высшего итальянского дивизиона.

"Блучеркьяти" в матче 34-го тура Серии А потерпели выездное поражение со счетом 0:2 от Удинезе и потеряли все шансы сохранить прописку в элите.

Источник: Getty Images

За четыре тура до финиша чемпионата команда Деяна Станковича занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков, а от спасительной 17-й позиции ее отделяют 13 баллов.  

Источник: Getty Images

В последний раз Сампдория вылетала в Серию Б в сезоне-2010/2011, но уже через год вернулась в высший дивизион.

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Стоит отметить, что недавно принципиальный соперник "блучеркьяти" Дженоа как раз обеспечил себе выход в Серию А после вылета в прошлом сезоне, так что генуэзского дерби в чемпионате снова не будет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сампдория чемпионат Италии Серия А Серия Б

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