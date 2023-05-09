Французский журналист: "Месси ничего не сделал для ПСЖ"

Известный французский журналист Даниэль Риоло очень жестко раскритиковал Лионеля Месси.

Риоло заявил, что аргентинец ничего не сделал для ПСЖ, а в клуб перешел и вовсе потому, что только здесь ему способны платить огромные деньги.

"Пока не будет доказано обратное, Месси ничего не сделал для ПСЖ. Невежды, которые будут говорить о статистике, будут продвигать четырехзначные цифры. Он пришел в ПСЖ, потому что это единственный клуб, способный платить ему зарплату, а не потому что ему нравился ПСЖ или Париж. Мне нравится Месси как футболист, но в ПСЖ он ничего не сделал.

Разве в клубах, которые далеко проходят в Лиге чемпионов и выигрывают ее, есть хоть один игрок, который не бежит? Почему у Месси есть на это право? Команде приходится служить ему. В каком клубе такое еще есть?" — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, что после отстранения Лео Месси все же вернулся к тренировкам с парижским клубом.