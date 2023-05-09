iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Французский журналист: "Месси ничего не сделал для ПСЖ"

Сейчас Лео критикует практически все.
Сегодня, 13:42
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Известный французский журналист Даниэль Риоло очень жестко раскритиковал Лионеля Месси.

Риоло заявил, что аргентинец ничего не сделал для ПСЖ, а в клуб перешел и вовсе потому, что только здесь ему способны платить огромные деньги.

"Пока не будет доказано обратное, Месси ничего не сделал для ПСЖ. Невежды, которые будут говорить о статистике, будут продвигать четырехзначные цифры. Он пришел в ПСЖ, потому что это единственный клуб, способный платить ему зарплату, а не потому что ему нравился ПСЖ или Париж. Мне нравится Месси как футболист, но в ПСЖ он ничего не сделал.

Разве в клубах, которые далеко проходят в Лиге чемпионов и выигрывают ее, есть хоть один игрок, который не бежит? Почему у Месси есть на это право? Команде приходится служить ему. В каком клубе такое еще есть?" — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, что после отстранения Лео Месси все же вернулся к тренировкам с парижским клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - источник Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - источник
Саудовцы хотят пригласить бывших партнеров Месси в Эр-Рияд Саудовцы хотят пригласить бывших партнеров Месси в Эр-Рияд
Месси, сборная Аргентины, Алькарас, Эриксен: названы лауреаты премии Laureus World Sports Awards Месси, сборная Аргентины, Алькарас, Эриксен: названы лауреаты премии Laureus World Sports Awards
Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Формула 117:02
Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари
Бокс16:28
"Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем
Европа16:19
Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам
Лига Чемпионов15:58
Ключевой вингер Милана тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Интером
Европа15:35
Челси готов включить двух игроков в сделку по Фелишу
Европа15:17
Беллингем отказался от продления контракта с Боруссией Дортмунд
Лига Чемпионов15:15
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа15:04
Байер хочет летом подписать хавбека Арсенала
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Faze сыграют с ENCE, Liquid - с Fluxo
Другие страны14:41
Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK