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Футбол

Легенда Баварии раздумывает над уходом из клуба

Мюллер хочет больше игрового времени.
Вчера, 22:20
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Атакующий полузащитник Баварии Томас Мюллер раздумывает над уходом из клуба. Об этом сообщает издание Bild.

Футболист при новом тренере Томасе Тухеле стал чаще появляться на поле со скамейки запасных. Ввиду этого 33-летний немец начал рассматривать возможность ухода из Баварии летом.

Кроме того, Мюллер пока не планирует завершать карьеру и собирается играть в футбол как минимум до 2024 года.

Отметим, немецкий футболист готов перейти лишь в ту команду, которая ведет борьбу за трофеи.

В текущем сезоне на счету немца шесть голов и семь ассистов в 24 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария навяжет Реалу борьбу за хавбека РБ Лейпцига.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Мюллер

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