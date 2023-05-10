Варди: Если Лестер останется в АПЛ, это будет моим главным достижением в карьере

Лестер рискует покинуть Английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

Чемпион АПЛ сезона-2015/16 в составе "лис" Джейми Варди заявил, что если он сумеет оставить команду в высшем дивизионе, это будет его главным достижением в карьере.

"Я думаю, что на данный момент это было бы самым большим достижением", — цитирует Варди talkSPORT. "Вот насколько это важно. Это тяжело, и я не думаю, что "больно" — это достаточно сильное слово для того, чтобы лично описать то, что я чувствую как личность, находясь здесь так долго".

"Находясь во всех взлетах и ​​падениях на протяжении всего времени, что я был здесь, я никогда не хотел, чтобы мы снова оказались в такой ситуации. Поэтому трудно принять, что мы там, где мы есть".

"Я люблю этот клуб. Это очень ранит меня на личном уровне. Я должен быть тем, кто стоит на своем и кто несет ответственность. Я должен выкладываться на полную и пытаться помочь команде как можно больше".

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За три тура до финиша Лестер занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии, имея в активе 30 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют всего два очка.