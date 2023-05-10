Милан - Интер: Видео голов и обзор матча 1/2 финала ЛЧ 10.05.2023

В рамках полуфинала ЛЧ Милан на своем поле принимает Интер.

"Россонери" полностью провалии старт поединка, пропустив уже на седьмой минуте. Эдин Джеко переиграл Давиде Калабрию в борьбе и переправил мяч в сетку ворот после навеса с углового.

Гол Джеко:

Спустя буквально две минуты хозяева поля пропустили еще раз. "Нероадзурри" перехватили мяч после неудачного выноса от ворот, начав свою комбинацию, в ходе которой ДиМарко прострелил на Мхитаряна, а армянин удвоил преимущетсво в счете.

Гол Мхитаряна:

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча.