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Милан - Интер: Видео голов и обзор матча 1/2 финала ЛЧ 10.05.2023

Вашему вниманию самые опасные моменты матча главного клубного турнира Европы.
Вчера, 23:30
Милан - Интер / Getty Images
Милан - Интер / Getty Images

В рамках полуфинала ЛЧ Милан на своем поле принимает Интер.

"Россонери" полностью провалии старт поединка, пропустив уже на седьмой минуте. Эдин Джеко переиграл Давиде Калабрию в борьбе и переправил мяч в сетку ворот после навеса с углового.

Гол Джеко:

Спустя буквально две минуты хозяева поля пропустили еще раз. "Нероадзурри" перехватили мяч после неудачного выноса от ворот, начав свою комбинацию, в ходе которой ДиМарко прострелил на Мхитаряна, а армянин удвоил преимущетсво в счете.

Гол Мхитаряна:

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Интер Милан

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