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Байер может лишиться своего лучшего бомбардира

Муссу Диаби ждут в АПЛ.
Сегодня, 16:45
Мусса Диаби / Getty Images
Мусса Диаби / Getty Images

Леверкузенский Байер может продать Муссу Диаби этим летом, пишет Mercato Foot Anglais.

На французского вингера претендуют Арсенал и Ньюкасл. При чем "сороки" уже давно ведут игрока и поддерживают контакт с его окружением. 

Теоретически, Арсенал, который намерен в следующем сезоне выигрывать трофеи может стать для Диаби более интерсным вариантом. 

Также французом интересуется ПСЖ, точнее, его хотел бы купить Луиш Кампуш. Но в клубе пока не решили, что делать с Кампушем, а это может замедлить процесс переговоров с потенциальными новчиками.

Сам же айер не хочет продавать своего игрока, однако будет готов рассмотреть предложения на более чем 50 млн евро. Диаби же не комментирует интерес к нему. сосредоточившись на завершении сезона.

Напомним, что подопечным Хаби Алонсо предстоит полуфинальный матч Лиги Европы. Трансляцию поединка Байер - Рома вы можете посмотреть на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен мусса диаби

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