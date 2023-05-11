Ассистент Ротаня прокомментировал его перепалку с тренерским штабом Днепра-1

Ассистент Руслана Ротаня Сергей Кравченко высказался о перепалке между главным тренером Александрии и тренерским штабом Днепра-1.

По словам Кравченко, специалист подвергся провокациям и не совладал с эмоциями.

"Главный тренер Руслан Петрович после назначения пенальти был недоволен решением судьи. Это нормальные эмоции.

А со скамейки Днепра-1 его провоцировали. Мы все - живые люди, все на эмоциях. Тем более после такого решения. Поэтому произошло то, что произошло. Спровоцировали главного тренера, он не сдержался", - сказал Кравченко.

Напомним, что в ходе перепалки форвард Днепра-1 Жоао Пеглоу, пребывавший на скамейке запасных толкнул Ротаня и не получил даже желтую карточку.