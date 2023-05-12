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Лацио - Лечче 2:2: обзор матча и результат игры 12.05.2023

Ведущая борьбу за зону Лиги чемпионов римская команда потеряла очки в поединке с Лечче.
Вчера, 23:52

В пятницу, 12 мая, стартовал 35-й тур итальянской Серии А, в первом матче которого римский Лацио принимал на своем поле Лечче.

Ведущие борьбу за зону Лиги чемпионов "бьянкочелести" пребывали на грани неожиданного поражения от одного из аутсайдеров чемпионата, но на последних минутах смогли отыграться, завершив поединок вничью 2:2.

Гости в середине первого тайма первыми могли выйти вперед, но Габриэл Стрефецца не сумел реализовать пенальти. А вот Чиро Иммобиле своей возможностью воспользовался и на 34-й минуте открыл счет в поединке.

Источник: Getty Images

Тем не менее перед перерывом Реми Уден положение выровнял, а в начале второй половины встречи и вовсе вывел уже Лечче вперед, оформив дубль.

Источник: Getty Images

Это результат продержался до компенсированного к матчу времени, когда римляне сумели вырвать ничью усилиями Сергея Милинковича-Савича.

Источник: Getty Images

На данный момент Лацио занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 65 набранных пунктов. Лечче с 32 баллами расположился на 16-й позиции в пяти очках от зоны вылета.

Статистика матча Лацио - Лечче 35-го тура чемпионата Италии

Лацио - Лечче 2:2

Голы: Иммобиле, 34, Милинкович-Савич, 90+4 - Уден, 45+2, 51

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 20 - 13
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 11 - 13
Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 1.54

На 23-й минуте Стрефецца не реализовал пенальти.

Лацио: Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 58), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Маркос Антонио (Башич, 73), Лаццари, Фелипе Андерсон (Педро, 58), Дзакканьи, Иммобиле

Лечче: Фальконе, Жандре (Романьоли, 77), Умтити, Баскиротто, Галло, Блен, Юлманд, Банда (Ди Франческо, 68), Уден (Хельгасон, 82), Эспето (Гонсалес, 77), Коломбо (Сисей, 68)

Предупреждения: Лаццари 8, Банда 13, Уден 65, Пеллегрини 78, Фальконе 79, Милинкович-Савич 81, Блен 81, Гонсалес 90.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио чемпионат Италии Серия А Лечче

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