Арсенал лидирует в гонке за хавбека Вест Хэма

Райс может летом перебраться в стан "канониров".

Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс находится в шорт-листе Арсенала. Об этом сообщает издание The Guardian.

Англичанин является одним из приоритетных трансферов для лондонцев. Сам футболист заинтересован в игре под руководством Микеля Артеты.

В свою очередь Вест Хэм планирует выручить за своего футболиста 100 миллионов фунтов. Арсенал не готов расстаться с такой суммой.

Отметим, на 24-летнего хавбека также претендуют Манчестер Юнайтед и Челси.

В текущем сезоне на счету Райса три гола и два ассиста в 34 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет усилить линию обороны защитником РБ Лейпциг.