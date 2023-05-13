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Арсенал лидирует в гонке за хавбека Вест Хэма

Райс может летом перебраться в стан "канониров".
Сегодня, 11:23
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс находится в шорт-листе Арсенала. Об этом сообщает издание The Guardian.

Англичанин является одним из приоритетных трансферов для лондонцев. Сам футболист заинтересован в игре под руководством Микеля Артеты.

В свою очередь Вест Хэм планирует выручить за своего футболиста 100 миллионов фунтов. Арсенал не готов расстаться с такой суммой.

Отметим, на 24-летнего хавбека также претендуют Манчестер Юнайтед и Челси.

В текущем сезоне на счету Райса три гола и два ассиста в 34 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет усилить линию обороны защитником РБ Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Вест Хэм Деклан Райс

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