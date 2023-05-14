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Тен Хаг побил рекорд Моуриньо по количеству побед в первый сезон работы в Манчестер Юнайтед

У нидерландца еще будет четыре возможности улучшить новый рекорд.
Сегодня, 16:17
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:0 в рамках 36-го тура АПЛ.

Эта победа стала для Эрика тен Хага уже 38-й на посту главного тренера манкунианцев.

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", нидерландец обошел Жозе Моуриньо и стал обладателем рекорда по количеству побед в свой первый сезон работы в Манчестере.

На счету португальца 37 побед в сезоне-2016/17. Стоит отметить, что, за исключением тен Хага и Моуриньо, ни один тренер не добывал 30 и более побед в дебютной кампании во главе манкунианцев.

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У тен Хага еще будет несколько возможностей обновить собственный рекорд: до конца сезона Манчестер Юнайтед сыграет в рамках АПЛ с Борнмутом, Челси и Фулхэмом, а также поборется с Манчестер Сити за кубок Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Жозе Моуриньо Эрик тен Хаг

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