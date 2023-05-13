МЮ добыл 20 побед в сезоне впервые после ухода Фергюсона

К тому же тен Хаг справился с задачей быстрее остальных тренеров манкунианцев.

Манчестер Юнайтед впервые с сезона 2010/11 добыл 20 побед в рамках одного сезона.

Напомним, 13 мая "дьяволы" уверенно разобрались с Вулверхэмптоном и продолжили борьбу за бронзовые медали чемпионата.

Это победа стала 20-й в рамках АПЛ для клуба, такого не было со временем сэра Алекса Фергюсона. В целом в сезоне МЮ добыл 38 побед, в последнем сезоне сэра Алекса было 39 побед.

Кроме того Эрик тен Хаг быстрее остальных тренеров одержал 20 побед, для этого голландцу понадобилось 27 матчей.

Также напомним, что лондонский Челси определился с главным тренером.