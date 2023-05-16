Лестер - Ливерпуль: обзор и результат матча чемпионата Англии 15.05.2023
В рамках 36 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Лестером.
"Красные" продолжили играть в традиционном для концовки этого сезона уверенном стиле, справившись с аутсайдером без каких-либо проблем.
Еще в первом тайме мерсисайдцы обеспечили себе комфортный отрыв в счете, забив дважды. Примечательно, что связка ассистента и завершителя в обоих случаях была одной и той же.
В роли ассистента выступал Мохаммед Салах, а в роли завершителя Кертис Джонс, от которого совсем не ждешь бомбардирских подвигов. Эти голы стали для англичанина вторым и третьим в сезоне соответственно.
Уже во втором тайме коллектив Юргена Клоппа довел счет до разгромного. Голевую снова сделал Салах, отпасовав на Трента Александра-Арнольда после розыгрыша штрафного. Защитник невероятно красивым и точным ударом отправил мяч в девятку.
Таким образом, Ливерпуль приблизился на расстояние одного очка к Манчестер Юнайтед и Ньюкаслу, которые идут в зоне ЛЧ, но, у соперников "красных" матч в запасе, поэтому, задача попадания в ЛЧ невероятно трудна.
Лестер же уже практически со 100% вероятностью гарантировал себе вылет в Чемпионшип, имея 30 очков в активе.
Статистика матча чемпионата Англии Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль 0:3
Голы: Джонс, 33, 36, Александр-Арнольд, 71
xG: 0.59 - 2.21
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 4 - 16
Удары в створ: 4 - 5