iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лестер - Ливерпуль: обзор и результат матча чемпионата Англии 15.05.2023

Надежды "красных" на Лигу чемпионов продолжают жить.
Сегодня, 00:03
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

В рамках 36 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Лестером.

"Красные" продолжили играть в традиционном для концовки этого сезона уверенном стиле, справившись с аутсайдером без каких-либо проблем.

Еще в первом тайме мерсисайдцы обеспечили себе комфортный отрыв в счете, забив дважды. Примечательно, что связка ассистента и завершителя в обоих случаях была одной и той же.

В роли ассистента выступал Мохаммед Салах, а в роли завершителя Кертис Джонс, от которого совсем не ждешь бомбардирских подвигов. Эти голы стали для англичанина вторым и третьим в сезоне соответственно.

Уже во втором тайме коллектив Юргена Клоппа довел счет до разгромного. Голевую снова сделал Салах, отпасовав на Трента Александра-Арнольда после розыгрыша штрафного. Защитник невероятно красивым и точным ударом отправил мяч в девятку.

Таким образом, Ливерпуль приблизился на расстояние одного очка к Манчестер Юнайтед и Ньюкаслу, которые идут в зоне ЛЧ, но, у соперников "красных" матч в запасе, поэтому, задача попадания в ЛЧ невероятно трудна.

Лестер же уже практически со 100% вероятностью гарантировал себе вылет в Чемпионшип, имея 30 очков в активе.

Статистика матча чемпионата Англии Лестер - Ливерпуль

Лестер - Ливерпуль 0:3

Голы: Джонс, 33, 36, Александр-Арнольд, 71

xG: 0.59 - 2.21
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 4 - 16
Удары в створ: 4 - 5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Лестер Сити Мохаммед Салах

Статьи по теме

Невосполнимая потеря: Из Ливерпуля уходит тренер по аутам Невосполнимая потеря: Из Ливерпуля уходит тренер по аутам
Ливерпуль готов подписать талантливого хавбека Спортинга Ливерпуль готов подписать талантливого хавбека Спортинга
Ливерпуль может подписать вратаря из середняка второй Бундеслиги Ливерпуль может подписать вратаря из середняка второй Бундеслиги
Варди: Если Лестер останется в АПЛ, это будет моим главным достижением в карьере Варди: Если Лестер останется в АПЛ, это будет моим главным достижением в карьере
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi сыграют с FaZe, G2 сенсационно покинули турнир
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Футбол00:49
Вратарь Шахтера высказался о том, как изменились требования к игрокам его позиции
Европа00:19
Лидер Милана рассказал, с кого брал пример в детстве
Европа00:03
Ливерпуль обыграл Лестер при помощи хэт-трика из ассистов от Салаха
Вчера, 23:59
НБА23:59
Бостон - Майами, Денвер - Лейкерс: анонс и прогнозы финалов конференций НБА
Европа23:47
ПСЖ определился с судьбой Рамоса
Европа и мир23:25
Чемпионат мира по хоккею-2023: США еле справились с Германией, Канада с трудностями переиграла Словакию
Другие страны23:03
Тевес рассказал, почему отказался учить английский язык
Украина23:03
Ассистент Ротаня: Думаю, что дисквалификацию ему дадут больше, чем на одну игру
Формула 122:37
Четырехкратный чемпион мира может вернуться в Формулу-1
Европа22:35
Пиоли: Никто не верит, что Милан будет в финале ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK