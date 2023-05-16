Лидер Милана рассказал, с кого брал пример в детстве

Вингер итальянского Милана Рафаэль Леау рассказал, кто был для него футбольным кумиром в детстве.

По словам португальца, он смотрел нарезки с участием Роналдиньо и Криштиану Роналду, учась по ним.

"Моими кумирами были Роналдиньо и Криштиану Роналду. Когда я рос, то за этими футболистами я пытался следить, подражать им.

Тому, что я сейчас умею, дриблингу, я научился, когда смотрел видео на YouTube с их участием. Это мои кумиры, я хотел бы сделать себе такую же карьеру", - сказал Леау.

Напомним, что сегодня, 16 мая, Милан сыграет с Интером. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.