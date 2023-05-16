В Баварии определились с судьбой Канселу
Мюнхенцы не собираются выкупать португальского фулбека.
Руководство Баварии определилось с будущим защитника Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Мюнхенцы вряд ли выкупят у "горожан" португальца за 70 млн евро. Сам футболист также не верит в данное развитие событий.
Таким образом, летом 28-летний фулбек покинет команду и вернется в стан Манчестер Сити. На игрока претендуют Барселона и Реал.
В текущем сезоне на счету Канселу один ассист и четыре ассиста в 13 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что легенда Баварии раздумывает над уходом из клуба.