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В Баварии определились с судьбой Канселу

Мюнхенцы не собираются выкупать португальского фулбека.
Сегодня, 18:47
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Руководство Баварии определилось с будущим защитника Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы вряд ли выкупят у "горожан" португальца за 70 млн евро. Сам футболист также не верит в данное развитие событий.

Таким образом, летом 28-летний фулбек покинет команду и вернется в стан Манчестер Сити. На игрока претендуют Барселона и Реал.

В текущем сезоне на счету Канселу один ассист и четыре ассиста в 13 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что легенда Баварии раздумывает над уходом из клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити Жоау Канселу

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