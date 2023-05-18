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Футбол

Полузащитник ПСЖ хочет продолжить карьеру в клубе из Испании или Италии

Верратти готов к смене команды.
Сегодня, 16:50
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Хавбек ПСЖ Марко Верратти намерен в летнее трансферное окно сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Итальянец готов летом сменить команду из-за плохого отношения к себе со стороны фанатов. Также на него негативно влияет вероятный уход нападающих Лионеля Месси и Неймара.

Также влияние на будущее футболиста может оказать новый главный тренер. Кристоф Гальтье может летом также покинуть команду.

В свою очередь Верратти нацелен на возвращение в Италию. Игрока могут подписать Интер и Ювентус. Также вероятен переход в Реал.

В текущем сезоне на счету 30-летнего итальянца 26 матчей в рамках Лиги 1, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник ПСЖ может перейти в Аль-Хиляль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

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