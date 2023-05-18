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В Реале определились с судьбой Анчелотти

Мадридский клуб прислушался к футболистам.
Сегодня, 19:51
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В стане Реала определились с судьбой главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает издание The Athletic.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов в полуфинале, президент "сливочных" намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом в следующем сезоне.

Кроме того, Анчелотти заручился поддержкой игроков клуба.

"Тренер очень классный, благодаря ему мы семья. В команде единство и ощущение поддержки, и только Анчелотти способен добиться такого", – говорится в заявлении источника.

Отметим, итальянский специалист уже планирует летние трансферы мадридцев. Главным приоритетом станет хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем.

Ранее Анчелотти сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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