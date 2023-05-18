Анчелотти сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем после поражения от Манчестер Сити (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, он уверен, что продолжит работать с мадридской командой в следующем сезоне.

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"Никто в этом не сомневается. Думаю, президент достаточно четко высказался на этот счет две недели назад. Ни у кого сомнений нет.

Эта команда обыграла Манчестер Сити в полуфинале год назад. В этом году соперник был сильнее. Мы сосредоточены на следующей Лиге чемпионов так же, как были сосредоточены на этой. Эта команда выступила очень хорошо и выступит еще лучше в следующем году.

Мы провели хороший сезон. Надо показать себя в оставшихся матчах, но сезон получился хорошим. Думаю, выход в полуфинал Лиги чемпионов можно считать успехом, это удается лишь четырем командам", - приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Реал (4:0).