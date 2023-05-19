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Футбол

Первый раз: Бэйл "сошел с ума", установив невероятное достижение в гольфе

Валлиец продолжает совершенствоваться в новом для себя виде спорта.
Сегодня, 13:10
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

Бывший футболист сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл совсем недавно завершил профессиональную карьеру игрока.

Валлиец уделяет внимание своей семье, детям, а также хобби - игре в гольф. Бэйл участвует в различных конкурсах и турнирах по гольфу, где борется за престижные награды.

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33-летний игрок в Instagram опубликовал видео, на котором он тренируется игре в гольф. Гарету удалось первым ударом поразить лунку, что называется "hole-in-one". Валлиец не сдержал эмоций и прыгал от счастья, ведь это впервые ему удалось.

"Первый в жизни hole-in-one", - написал Бэйл.

Ранее сообщалось, что Бэйл ответил на предложение возобновить карьеру ради клуба голливудских актеров.


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