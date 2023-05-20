"Какие мышцы": Лидер Челси оценил мускулистость Мудрика

Пресс-служба лондонского Челси опубликовала ряд роликов и фотографий с последних тренировок команды, где, среди прочего, можно оценить физические кондиции Михаила Мудрика.

Украинский вингер попался клубным фотографам без футболку, и можно убедиться, что Михаил немало прибавил в плане физической мощи.

Кондиции украинца оценил даже один из лидеров Челси Тьяго Силва, который тоже остался под впечатлением от мышц игрока.

Хотя на одном из видео с тренировки видно, что после Силва не забыл весело пошутить над украинцем, жестом показав, что Михаилу неплохо было бы прибрать немного живот.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за лондонский клуб, в которых отличился лишь двумя голевыми передачами.

Ранее также стало известно, что благодаря трансферу вингера Шахтер смог сделать существенный вклад в бюджет Украины.