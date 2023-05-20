"Какие мышцы": Лидер Челси оценил мускулистость Мудрика
Пресс-служба лондонского Челси опубликовала ряд роликов и фотографий с последних тренировок команды, где, среди прочего, можно оценить физические кондиции Михаила Мудрика.
Украинский вингер попался клубным фотографам без футболку, и можно убедиться, что Михаил немало прибавил в плане физической мощи.
Кондиции украинца оценил даже один из лидеров Челси Тьяго Силва, который тоже остался под впечатлением от мышц игрока.
May 18, 2023
Хотя на одном из видео с тренировки видно, что после Силва не забыл весело пошутить над украинцем, жестом показав, что Михаилу неплохо было бы прибрать немного живот.
Напомним, что в текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за лондонский клуб, в которых отличился лишь двумя голевыми передачами.
Ранее также стало известно, что благодаря трансферу вингера Шахтер смог сделать существенный вклад в бюджет Украины.