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"Какие мышцы": Лидер Челси оценил мускулистость Мудрика

Физическая форма украинца бесспорно впечатляет.
Сегодня, 11:46
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Пресс-служба лондонского Челси опубликовала ряд роликов и фотографий с последних тренировок команды, где, среди прочего, можно оценить физические кондиции Михаила Мудрика.

Украинский вингер попался клубным фотографам без футболку, и можно убедиться, что Михаил немало прибавил в плане физической мощи.

Кондиции украинца оценил даже один из лидеров Челси Тьяго Силва, который тоже остался под впечатлением от мышц игрока.

Хотя на одном из видео с тренировки видно, что после Силва не забыл весело пошутить над украинцем, жестом показав, что Михаилу неплохо было бы прибрать немного живот.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за лондонский клуб, в которых отличился лишь двумя голевыми передачами.

Ранее также стало известно, что благодаря трансферу вингера Шахтер смог сделать существенный вклад в бюджет Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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