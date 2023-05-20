Тен Хаг прокомментировал ситуацию с контрактом Рэшфорда

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о возможном продлении контракта с форвардом клуба Маркусом Рэшфордом.

"Маркус хочет остаться, и мы тоже хотим, чтобы он остался, поэтому я думаю, что так и произойдет. Я знаю почему контракт еще не продлен, но я не говорю о процессе. Позвольте ему идти своим чередом.

Читай также: Манчестер Юнайтед понизил ценник Магуайра

Еще раз повторяю, сейчас это не имеет значения ни для меня, ни для Рэши. Главное для него – забить больше голов в этом сезоне, и он проводит замечательный сезон, как и вся команда. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – сказал тен Хаг в интервью ESPN.

Напомним, нынешнее соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2024 года.