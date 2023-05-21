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Футболист Барселоны пожертвовал деньги на обеспечение африканских женщин средствами гигиены

Дембеле не забывает свои корни.
Сегодня, 11:20
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Барселоны Усман Дембеле сделал пожертвование на средства гигиены для африканских женщин. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В начале мая французский футболист решил посетить Кот-д’Ивуар, где встретился с представителями Le Coeur Rose. Данная организация занимается обеспечением африканских женщин средствами гигиены.

Дембеле решил сделать крупное пожертвование в местный фонд. Точная сумма не разглашается.

Напомним, родители футболиста являются коренными африканцами. Мать игрока родом из Мавритании, а отец - из Мали.

В текущем сезоне на счету вингера каталонской команды пять голов и пять ассистов в 22 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала предложение Дембеле о новом контракте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

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