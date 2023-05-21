Футболист Барселоны пожертвовал деньги на обеспечение африканских женщин средствами гигиены
Дембеле не забывает свои корни.
Вингер Барселоны Усман Дембеле сделал пожертвование на средства гигиены для африканских женщин. Об этом сообщает издание Diario Sport.
В начале мая французский футболист решил посетить Кот-д’Ивуар, где встретился с представителями Le Coeur Rose. Данная организация занимается обеспечением африканских женщин средствами гигиены.
Дембеле решил сделать крупное пожертвование в местный фонд. Точная сумма не разглашается.
Напомним, родители футболиста являются коренными африканцами. Мать игрока родом из Мавритании, а отец - из Мали.
В текущем сезоне на счету вингера каталонской команды пять голов и пять ассистов в 22 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона сделала предложение Дембеле о новом контракте.