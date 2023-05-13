Барселона сделала предложение Дембеле о новом контракте

Барселона сделала вингегу Усману Дембеле новое предложение по контракту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонцы сделали лишь первое предложение, впереди еще новые раунды переговоров. Сам футболист готов подписать новое соглашение у клубом.

Напомним, действующий контракт 25-летнего француза с Барселоной истекает в 2024 году и включает в себя пункт об отступных в 50 млн евро летом.

В текущем сезоне на счету Дембеле пять голов и пять ассистов в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона может получить чемпионский трофей 20 мая.