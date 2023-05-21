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Наполи - Интер 3:1: обзор матча и результат игры 21.05.2023

Неаполитанцы заработали уже ненужные три очка, а "нерадзурри" рискуют пролететь мимо главного еврокубка по итогам сезона.
Вчера, 21:34
Симоне Индзаги и Лучано Спалетти / Getty Images
Симоне Индзаги и Лучано Спалетти / Getty Images

На стадионе имени Диего Армандо Марадоны завершился поединок 36-го тура итальянской Серии А между Наполи и Интером.

После неожиданного поражения от Монцы (0:2) неделей ранее главный тренер партенопейцев Лучано Спалетти решил больше не экспериментировать с составом, выпустив основу. Так же поступил и его визави Симоне Индзаги.

На правах хозяев поля и действующих чемпионов Италии неаполитанцы играли с позиции силы, постоянно держа в напряжении оборону "нерадзурри". Однако работы у Андре Онана было не так много.

Впрочем, неприятностей своей команде добавил Роберто Гальярдини, уже в первом тайме досрочно отправившийся отдыхать за две желтые карточки.

Источник: Getty Images

Это заметно облегчило жизнь Наполи, который в середине второй половины все же вышел вперед, благодаря голу Андре-Франка Замбо-Ангисса.

Источник: Getty Images

Но миланский клуб отказывался сдаваться и за десять минут до конца встречи Ромелу Лукаку с передачи Федерико Димарко восстановил паритет.

Источник: Getty Images

Равновесие в счете держалось недолго - спустя всего три минуты Замбо-Ангисса к своему голу добавил ассист, отдав голевую передачу на капитана Джованни Ди Лоренцо. А Джанлука Гаэтано закрыл все возможные вопросы о победителе встречи, забив третий гол своей команды.

Источник: Getty Images

Таким образом Наполи добыл свою 27-ю победу в чемпионате, а "черно-синие" не обезопасили себя от вылета из зоны Лиги чемпионов:Лацио (35 матчей, 65 очков), Милан (36 матчей, 64 очка), Аталанта (36 матчей, 61 очко) и Рома (35 матчей, 59 очков) имеют шансы обойти Интер (36 матчей, 66 очков).

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Статистика матча Наполи - Интер 36-го тура Серии А

Наполи - Интер 3:1
Голы: Замбо-Ангисса, 67, Ди Лоренцо, 85, Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82.

Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 10 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.54.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус, 74), Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Гаэтано, 83) - Элмас (Распадори, 69), Осимхен (Симеоне, 69), Кварацхелия (Политано, 83).

Интер: Онана - Д'Амброзио, Де Врей, Бастони (Ачерби, 58) - Белланова (Думфрис, 74), Барелла (Брозович, 58), Асллани, Гальярдини, Госенс (Мартинес, 80) - Лукаку, Корреа (Димарко, 74).

Предупреждения: Элмас - Гальярдини.

Удаление: Гальярдини, 41-я минута (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер Серия А

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