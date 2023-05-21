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Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0:3: обзор матча и результат игры 21.05.2023

Теперь судьба чемпионства в Германии находится в руках (и ногах) дортмундского коллектива.
Сегодня, 20:54
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В воскресенье, 21 мая, на ВВК Арене состоялся матч 33-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и дортмундской Боруссией.

Начиная с самых первых минут встречи гости зажали хозяев на их половине поля, нанося удар за ударом. Однако ни один из выстрелов все никак не залетал в сетку ворот Томаша Коубека.

Между тем, незадолго до свистка на перерыв "шмели" остались в большинстве после того, как прямую красную карточку получил Феликс Удуохай.

Источник: Getty Images

Казалось, что это снова будет тот случай, когда у команды Эдина Терзича будет полно моментов, но она не сможет ими воспользоваться. И все же в этот раз дортмундцы не упустили своего.

На 59-й минуте Дониелл Мален прострелил с правого фланга, а защитник Аугсбурга не сумел выбить мяч. Вместо задуманного он отлично обработал мяч для Себастьена Алле, который сместился правее и пробил в дальний угол без шансов для вратаря.

Источник: Getty Images

Ближе к концу поединка все тот же Алле оформил дубль, а уже в добавленное время Юлиан Брандт окончательно добил Аугсбург, доведя счет до разгромного.

В итоге Боруссия воспользовалась поражением Баварии и вышла на первое место в таблице, обойдя конкурента на два очка. Судьба чемпионства решится в последнем туре: дортмундский коллектив сыграет с Майнцем, а мюнхенцы отправятся в гости к Кельну.

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Статистика матча Аугбсург - Боруссия Дортмунд 33-го тура Бундеслиги

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0:3
Голы: Алле, 59, 84, Брандт, 90+3.

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 4 - 28
Удары в створ: 1 - 10
Фолы: 12 - 9
Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 4.55

Аугсбург: Коубек - Вейга, Гауэлеу, Удуохай - Энгельс, Дорш, Реджбечай (Кардона, 61), Педерсен (Бериша, 61) - Ебоа (Бауэр, 40), Беле, Демирович (Майер, 84).

Боруссия Дортмунд: Кобель - Вольф, Зюле, Хуммельс (Шлоттербек, 90+1), Райерсон - Мален (Рейна, 90+1), Брандт, Джан, Геррейро (Ройс, 80), Адейеми (Озджан, 72) - Алле.

Предупреждения: Беле, Гауэлеу, Демирович - Джан, Адейеми, Вольф.

Удаление: Удуохай, 38-я минута (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига аугсбург Боруссия Дортмунд

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