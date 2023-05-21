"Это разрушенное здание тоже часть победы?": Днепр-1 обратился к игрокам Барселоны
Днепр-1 присоединился к ряду клубов УПЛ, которые обратились к Сержи Роберто и Алехандро Бальде на фоне их видео для фанатов Барселоны из россии.
"Спортклубовцы" возмутились тому, что пока весь цивилизованный мир поддерживает Украину каталонцы умудряются записывать видеообращение к гражданам страны-террориста.
"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину на пути героической борьбы против жестоких захватчиков. Мы очень благодарны за это.
Но в то же время игроки большого клуба приветствуют болельщиков из России. Говорите, они являются частью вашей победы? И это разрушенное рашистской ракетой здание тоже?", - говорится в заявлении пресс-службы днепровской команды.
Напомним, ранее Роберт Левандовски прокомментировал скандальное обращение Роберто и Бальде.