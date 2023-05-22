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Английский клуб хочет еще раз попробовать договориться с Поттером

Лестер сделает еще одно предложение экс-тренеру Челси.
Сегодня, 17:35
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Лестер продолжает пытаться заполучить экс-тренера Челси Грэма Поттера в качестве главного тренера, утверждает Football Insider.

Напомним, что ранее "лисы" уже пытались подписать контракт с английским специлистом, однако получили отказ. Это случился почти сразу после увольнения из Челси, потому Поттер не принял предложение.

Сейчас клуб находится в одном шаге от вылета, но даже если Лестеру удастся сохранить прописку, руководство предпочло бы уволить Дина Смита.

Грэм Поттер, скорее всего, не будет против возглавить клуб из Чемпионшипа, ведь ранее он уже работал в этом турнире, тренируя Суонси Сити.

Напомним, что на английского специалиста претендует также и Ницца.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити Грэм Поттер

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