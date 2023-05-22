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Ноттингем готов выкупить вратаря МЮ

Дин Хендерсон обойдется "лесникам" в 30 млн фунтов.
Сегодня, 18:55
Дин Хендерсон / Getty Images
Дин Хендерсон / Getty Images

Ноттингем Форест уже гарантировал себе прописку в АПЛ, а потому начал работу над трансферной кампанией. В первую очередь "лесники" решили выкупить у МЮ Дина Хендерсона, пишет Manchester Evening News.

2-летний англичанин все еще принадлежит Манчестер Юнайтед, однако последний сезон провел в аренде в Ноттингеме, за который провел 18 матчей.

Теперь руководство клуба намерено подписать вратаря на постоянной основе. Известно, что "дьяволы" открыты для предложений по Хендерсону и потребуют около 30 млн фунтов.

Отмечается, что приорбретение Кейлора Наваса изначально рассматривалось, как трансфер на краткосрочную перспективу, Хендерсон же - совсем другая опция.

Также напомним, что Анатолий Трубин может этим летом изменить клубную прописку.

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